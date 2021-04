El Consell de Ministres aprovarà dimarts que ve el pla de recuperació que Espanya enviarà a la Comissió Europea. Ho ha explicat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, en roda de premsa en què també ha avançat que dimecres vinent, 14 d'abril, compareixerà al Congrés per explicar "alguns detalls" del pla i també per donar explicacions sobre l'estat d'alarma, tal com es va comprometre. Sánchez ha dit que a finals d'abril es coneixerà el conjunt del pla i ha assegurat que Espanya serà un dels primers països a enviar-lo a Brussel·les amb el calendari de reformes, també en l'àmbit laboral.