Disset morts més a Catalunya eleven la xifra total a 21.392

El Departament de Salut de la Generalitat va informar ahir 17 noves morts a Catalunya a caua de l'epidèmia, amb les quals s'arriba a la xifra total de 21.392 defuncions en tota la pandèmia.

Ahir hi havia 1.608 pacients ingressats als hospitals per covid-19, 57 més que en el balanç anterior, i 431 persones a l'UCI, set més que 24 hores abans.

Del total de víctimes mortals, 13.545 s'han produït en centres hospitalaris o sociosanitaris, 4.555 en residències, 1.153 en domicilis i 2.139 no han estat classificades.

Entre el 26 de març i l'1 d'abril es van declarar 107 defuncions, mentre que la setmana anterior se'n van notificar 135. En l'últim interval hi havia ingressades a l'hospital 1.430 persones. La setmana anterior, del 18 al 24 de març, n'hi va haver 1.394.

Entre les persones que viuen en residències, s'informa de 30.404 casos confirmats per PCR o test d'antígens, 1 cas més. Amb la resta de proves, el número total de casos acumulats és de 33.630. En total, han mort 8.773 persones, 1 més que en el darrer balanç.

La velocitat de propagació de la covid-19 a Catalunya, l'Rt, continuava ahir per tercer dia consecutiu a la baixa i era d'1,11, cinc centèsimes menys, mentre el risc de rebrot baixava a 269 (-11), segons el darrer balanç del Departament de Salut.

En paral·lel, la incidència a 14 dies pujava lleugerament i passava de 241,23 a 242,76.

Es van declarar 831 nous casos confirmats per PCR o test d'antígens, amb un total de 560.473. El 7,04% de les proves realitzades la darrera setmana va donar positiu.

A Catalunya, el risc de rebrot era de 258 entre el 19 i el 25 de març i se situa a 269 en l'últim interval. Pel que fa a l'Rt, baixa a 1,11, per sota de l'1,16 de la setmana anterior. La incidència a 14 dies és de 242,76 entre el 26 de març i l'1 d'abril, per sobre dels 223,03 de l'interval anterior.

59 casos més a la regió central

La regió sanitària de la Catalunya central té un total de 42.538 casos acumulats confirmats per PCR o tests d'antígens, 59 més que en les últimes hores. La xifra s'eleva a 46.315 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 2.296 persones en aquesta regió, una més, que engloba les comarques del Bages, Berguedà, Solsonès, Moianès, Anoia i Osona.

El risc de rebrot es manté a 329, per sota dels 365 de la setmana anterior. La taxa de reproducció del virus puja dues centèsimes fins a 1,01, per sota de la setmana del 19 al 25 de març, quan estava a 1,02. La taxa de confirmats per PCR/TA és de 155 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 322. La regió té actualment 161 pacients ingressats.