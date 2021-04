Jordània dona per tancada la crisi per una conspiració del príncep Hamzah

Jordània ha donat per enterrada la suposada trama encapçalada per l'antic príncep hereu i germanastre del rei Abdullah II, el príncep Hamzah bin Hussein, que ahir va tornar a criticar la corrupció, el nepotisme i la repressió al regne mentre roman retingut a casa seva. Els principals diaris jordans destacaven ahir la manera com es va posar fi al suposat complot del príncep, després d'una campanya d'arrestos dissabte , en què van ser detingudes entre 14 i 16 persones, a part d'un exconseller de la Cort i un membre de la família reial.