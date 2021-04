Marlaska «no té cap intenció de dimitir» per la destitució de De los Cobos

El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, va assegurar ahir que no té «cap voluntat de dimitir» després que l'Audiència Nacional hagi emès una sentència que obliga el Govern espanyol a restituir el coronel Diego Pérez de los Cobos com a cap de la comandància civil de Madrid. El ministre va recordar que el Govern ha optat per recórrer la resolució judicial, que considera que Pérez de los Cobos va ser destituït de manera improcedent pel ministre, que el va apartar del càrrec després que aquest hagués signat un informe sobre el 8-M –basat en titulars de la premsa i dades no contrastades- que recomanava imputar el delegat del Govern espanyol a Madrid per haver permès les manifestacions del 2020.

Ofensiva parlamentària del PP

El Partit Popular (PP) durà a terme una ofensiva parlamentària contra el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, si el cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, no el destitueix al Consell de Ministres d'avui. El partit que dirigeix Pablo Casado considera que la sentència que anul·la la destitució del coronel Diego Pérez dels Cobos ha confirmat que es tracta del «pitjor ministre d'Interior de la democràcia». Ho va assegurar en una roda de premsa a la seu del PP la subsecretària d'Organització de la formació, Ana Beltrán.