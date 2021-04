Netanyahu, incriminat a la cort però recomanat per formar Govern

El primer ministre en funcions israelià, Benjamin Netanyahu, que va tornar ahir a la cort per a la fase probatòria del judici per corrupció en contra seu, va obtenir ahir també el màxim nombre de recomanacions per intentar formar Govern i evitar noves eleccions. Israel va viure ahir una jornada històrica, en la qual el mandatari es va haver s'asseure novament al banc dels acusats mentre representants dels diferents partits es reunien amb el president per recomanar a qui volen que rebi l'encàrrec de formar un Executiu.