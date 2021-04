Puigdemont impulsa un «DNI català» de pagament que no permet tràmits amb la Generalitat

El Consell per la República, que lidera l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, ha llançat un carnet que, sota el nom de Identitat Digital Republicana (ANEU), pretén ser una futura "estructura d'estat",com si fos un 'DNI català', encara que no servirà per a fer tràmits amb l'administració catalana "a curt termini" perquè, segons justifiquen els seus impulsors, la Generalitat "continua sent autonòmica". Malgrat això, caldrà pagar entre 6 i 12 euros per obtenir-ho.



"El que estem fent és preparar una estructura d'estat", resumeix el Consell per la República, que també busquen crear comunitat, cohesió i consciència de col·lectiu en clau de 'Països Catalans'. Sí que destaquen que es podran fer tràmits "que l'Estat no controlarà, o desconeixerà", i que un altre dels objectius que busquen amb l'ANEU és crear espais de sobirania i d'apoderament del ciutadà.





??ATENCIÓ: Ha arribat el dia!

?Ja pots demanar la teva targeta de la Identitat Digital Republicana al web i a l'APP del Consell. Posa la República a les teves mans.#IDRepublicana #PreparemNoshttps://t.co/cMxyilW2jZ pic.twitter.com/muXaZenqSV — Consell per la República Catalana (@ConsellxRep) April 6, 2021

La República a les teves mans.

Ja he rebut la targeta amb el QR de la meva Identitat Digital Republicana

Demana-la ja al web del Consell i anem desconnectant de l'Estat#IDRepublicana #PreparemNoshttps://t.co/U1sAOAZrGL pic.twitter.com/dDtXafS1yP — Carles Puigdemont (@KRLS) April 6, 2021

També expliquen que per obtenir-la cal demanar-la a la web o donar-se d'alta en el Consell per la República, i que"com a ciutadà del registre republicà del Consell", i que també. En cas que algú vulgui tenir el carnet a mà, el podrà sol·licitar i el rebrà amb el QR, que també tindrà digitalment.A més de la identificació personal que suposa l'ANEU, el Consell per la República vol que d'ella es derivin beneficis socials en àmbits relacionats amb el consum estratègic, entitats socials, mitjans i clubs, i per això treballen per "ampliar" el llistat d'entitats, empreses, ONG, plataformes sindicals, fundacions i associacions que estiguin disposades a utilitzar-la i integrar-la en els seus sistemes."Sol ser un procés lent perquè cada entitat té diferents camins per a aprovar-lo i no solen ser ràpids", avisen des del Consell per la República, que defensen que la força de l'ús de l'ANEU la donarà la gent a mesura que s'implementi en el territori., i els que vulguin demanar-la de manera física (que inclou també el QR) augmenta fins als 12 euros, i, perquè és una matèria biodegradable. El carnet no caduca i, en cas de pèrdua o de robatori, es podrà cancel·lar a través de la web o de l'aplicació del Consell per la República.