Salut avisa sobre l'augment d'ingressos a les UCI: «Si anem a aquest ritme, no serà sostenible»

El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha alertat aquest dimarts d'un augment d'ingressos a les UCI assegurant que si es manté el ritme actual, no serà "sostenible". Així, ha qualificat les dades de "preocupants" des d'un punt de vista "assistencial", afegint que durant els pròxims dies es veurà també si el virus s'ha expandit arran de les trobades socials de Setmana Santa. Argimon ha celebrat l'anunci del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha notificat avui l'arribada de 87 milions de dosis entre abril i setembre. El secretari, però, ha demanat més "concreció" per poder planificar la campanya de vacunació. Paral·lelament, ha avançat que ja s'està vacunant a persones de 79 anys a Lleida i Barcelona.

Salut mira amb preocupació l'avanç de les dades epidemiològiques de la covid-19 a Catalunya. Segons ha explicat Argimon, les xifres actuals "no van bé" i resten molt pendents de quina serà la seva traducció "els pròxims 15 dies". En aquest sentit, el responsable de Salut Pública ha assenyalat que no es poden valorar de moment a causa d'un infradiagnòstic.

Així, ha explicat que durant la Setmana Santa la ciutadania s'ha comportat com ho fa "els dissabtes i els diumenges", no acudint als serveis sanitaris tot i tenir "simptomatologia lleu" i esperant a fer-ho uns dies més tard. Un fet que ha comportat que s'hagin diagnosticat "menys persones". "Només ahir vam detectar més de 300 casos menys, els quals poden haver fet una reunió d'amics o un dinar familiar i, per tant, contagiar a gent del seu entorn", ha subratllat Argimon.

Aquesta possibilitat obre la porta a què el virus s'expandeixi més ràpidament i pugui sobrecarregar les UCI, que ja es troben en una situació ben diferent de la de finals de març. Argimon, però no s'ha volgut avançar a quines haurien de ser les mesures per frenar aquest avenç i ha dit que a partir de demà en començaran a parlar quan "repassin les dades".



La vacunació, a bon ritme



Preguntat per la vacunació, Argimon s'ha mostrat optimista i ha destacat el gran esforç que han fet els professionals sanitaris durant aquests darrers quatre dies. En total, s'han posat 50.483 vacunes en 34 centres oberts. Pel que fa a l'anunci del govern espanyol, referent a la remesa de 87 milions de vacunes pels pròxims mesos, Argimon ha calculat que d'aquests entre 13 i 14 anirien destinats a Catalunya. "Suficient per aconseguir el 70% de població vacunada i la immunitat de grup", ha recordat.

Tot i això, Argimon espera que aquesta mateixa setmana puguin rebre més detalls d'aquestes vacunes, com la quantitat, el tipus de dosis que arribaran i quan ho faran exactament. Un fet que considera de gran importància per poder "planificar". De fet, el secretari ho ha exemplificat el cas de les remeses d'Astrazeneca, les quals no saben quan arribaran. "És una loteria", ha lamentat.

Per la seva banda, la subdirectora general de Promoció de la Salut, Carmen Cabezas, ha explicat que la vacunació de persones amb grans dependències i majors de 80 anys ja té una cobertura per sobre del 65%. Així, cap a finals de setmana ja hi haurà diversos llocs on es vacunarà les persones de 79 anys, tot i que en alguns punts de Barcelona, per exemple al barri del Raval, o Lleida, ja s'ha començat a fer.

Cabezas també ha recomanat a la ciutadania "posar-se la vacuna" quan hi ha l'opció. En aquest sentit, ha afirmat que es pot tornar a intentar després, però que és millor fer-ho quan s'ofereix des del departament de Salut. "Al final és una qüestió d'ordre, el risc de la persona a qui se li diu és major a una altra que se li oferirà unes setmanes després", ha exemplificat.



Estudiant mesures de testatge



Sobre la possibilitat de proporcionar tests d'antígens gratuïts, tal com s'ha plantejat en altres països, Argimon no ho ha descartat, però ha aprofitat per recordar que hi ha "algunes mesures" que no passen ben bé per aquest procediment. "Està en estudi", ha apuntat.

Finalment, preguntat per l'aixecament de l'estat d'alarma, Argimon s'ha mostrat convençut que es tracta d'un fet "anormal" i que sempre és més fàcil retallar drets que no pas recuperar-los. "Hi ha maneres d'arribar a consensos per controlar la pandèmia sense necessitat d'estats d'alarma", ha afirmat.