Casado pretén que Ayuso governi sense Vox a la Comunitat de Madrid

Pablo Casado considera que les enquestes estan mostrant que Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunitat de Madrid i candidata a la reelecció als comicis del 4 de maig està forta i podria arribar a governar sola, sense les aliances que en la legislatura passada va haver de teixir amb Ciutadans i Vox. El líder del PP va demanar que els votants taronges i ultres apostin per ella, perquè sota aquestes sigles ja es defensen la «baixada impostos, la seguretat ciutadana, la unitat nacional i el prestigi internacional d'Espanya».

Malgrat que cap sondeig dona majoria absoluta a Ayuso i la majoria coincideixen que haurà de pactar amb Vox, Casado troba possible seguir dinamitant Ciutadans i aconseguir reconquerir els electors que van apostar per la formació ultra als últims comicis. En una entrevista a Telecinco, va afirmar que desitja que a Madrid el PP pugui governar «amb les mans lliures», sense «els pals a les rodes» que tant Cs com Vox els han posat aquests últims mesos en governs autonòmics i alcaldies. «El multipartidisme és la pitjor notícia que ha tingut la democràcia espanyola en els últims 10 anys. Hi ha hagut més inestabilitat, més atur, més poder per als nacionalistes i independentistes. Que hi hagi Cs i Vox ha estat millor o pitjor per als interessos del centredreta?», va acabar preguntant-se. «Jo espero que torni el bipartidisme. Quin avantatge té pactar amb un altre partit que està en el teu mateix espectre ideològic?», va continuar abans de reafirmar-se en què el multipartidisme ha estat un «desastre».

«Estem molt bé a Madrid i estem molt bé a escala nacional perquè la gent no aguanta més», va destacar diverses vegades Casado, que va defensar que els votants de Ciutadans i Vox s'han adonat que el seu partit és l'«única alternativa» al Govern de Pedro Sánchez i va assegurar que ja estan en empat tècnic a escala nacional.

Si la formació d'ultradreta, que a Madrid es presenta amb Rocío Monasterio, no aconsegueix el 5% dels vots no podrà entrar al parlament autonòmic. En l'enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques coneguda dilluns, Vox passava el tall pels pèls i Ciutadans no entrava.

Per part seva, Vox vol iniciar avui la seva campanya a les eleccions de Madrid al barri de Vallecas -bressol polític de Pablo Iglesias- per demostrar múscul. La formació d'extrema dreta ha triat un dels bastions de l'esquerra madrilenya per presentar les seves llistes per al 4 de maig. Però, no serà com esperaven. En lloc d'un acte encapçalat per Santiago Abascal i Rocío Monasterio, el partit ha hagut de convocar una manifestació, després de tenir problemes en el permís sol·licitat a l'Ajuntament de la capital, liderat pel popular José Luis Martínez-Almeida.

Vox va anunciar diumenge passat la celebració d'un acte a la plaça de la Constitución de Vallecas, al conegut com a cinturó vermell de Madrid, terreny propici per a l'esquerra en tots els comicis. No obstant això, ahir, la Junta de districte municipal va rebutjar la seva sol·licitud. Segons va avançar El País, aquesta decisió s'ha degut al fet que la petició no es va fer amb un mes de termini, o 15 dies en casos d'urgència.

Per esquivar la negativa del consistori, els ultres han registrat davant la delegació del Govern a Madrid la petició per celebrar una concentració al mateix lloc i la mateixa hora. «Vallecas es posarà en peu per recuperar la seva seguretat i la seva prosperitat!», van assenyalar en un missatge publicat a Twitter al costat de l'autorització de la manifestació. L'aprovació per part de la Delegació de Govern comporta, però, el compliment estricte de les mesures de seguretat.