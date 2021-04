La Catalunya Central acaba la vacuna d'AstraZeneca i no sap quan en tindrà

Les hores que es van obrir per al col·lectiu de 60 a 65 anys dimecres de la setmana passada s'acaben demà. Ahir a la tarda, el departament de Salut no tenia a més dosis que les previstes per al mateix dia. Dijous es vacunarà al Palau Firal de Manresa com s'ha fet durant la Setmana Santa? No se sap. «Depèn de si arriben més vacunes d'AstraZeneca», explica Teresa Sabater, delegada de Salut a la Catalunya central, entre resignada i molesta per la impossibilitat de poder preveure amb una mica de temps com es va fent l vacuna d'aquests col·lectius més majoritaris.

Se sap quan hi haurà vacunes de Pfizer (que fins ara s'han posat als majors de 80 anys), se sap que poc després del dia 15 d'abril, possiblement el 19, es podrà vacunar també amb Janssen (un vaccí d'una sola dosi que arribarà les primeres setmanes en quantitats moderades, i se sap que hi ha poques dosis de Moderna, que van destinades a hospitals i per a persones amb patologies greus, com diàlisis i càncers. Però AstraZeneca és un misteri. I és la que hauria de posar-se a un ampli grup d'edat, dels 65 anys fins als joves.

Sabater explicava ahir a aquest diari que «el dijous, en principi no hi haurà vacunació al Palau Firal, a no ser que tinguem una sorpresa». Hi ha sanitaris que hauran treballat els dies festiu de Setmana Santa, en altres temps dies de descans intocables, però, en canvi, és molt probable que aquest dijous, feiner sense més, infermers i infermeres hagin de fer festa. Sabater reclama una mica de previsió a AstraZeneca per poder ordenar millor el procés de vacunació. I de totes maneres assegura que malgrat aquest anar i venir i la imprevisió, els professionals de la salut estan disposats a fer el que calgui per poder injectar el vaccí.

De Pfizer n'arriben 190.000 dosis per a Catalunya, i un 7% d'aquestes és per a la Catalunya central. Amb aquestes quantitats «aconseguim vacunar els de més de 80 anys», ressalta Sabater. Com a mínim tindran una dosis i tres setmanes després se'ls haurà de posar la segona. La previsió est'a feta, segons la delegada de Salut.

Amb la població de més de 80 anys vacunada, en els propers dies es començarà a cridar els de 79 anys. I any a any s'anirà fent un procés de vacunació per als més grans, que també són els de més risc. Aquesta vacuna, a diferència de la d'AstraZeneca, es gestiona a través dels diferents CAP de la Catalunya central. Pfizer serà per al grup de 70 a 79 anys.

La resta de població hauria de rebre les d'AstraZeneca i la de Janssen, que està a punt d'arribar al mercat.

AstraZeneca ha estat una solució

Teresa Sabater manté que tot i les dificultats i els problemes de subministrament de la vacuna d'ArtraZeneca, poder-la utilitzar ha estat una solució per incrementar de manera notable la població vacunada. I sobre els problemes per trombes que es van detectar en alguns casos, aclareix que ja hi comença a haver coneixement sobre la reacció que ocasiona. Di que és un problema semblant al que pot causar l'Heparina en determinats pacients, i que ara ja saben com prevenir-ho.