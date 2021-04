El Centre Dual d'Esparreguera es converteix avui en centre de vacunació

A partir d'avui, el Centre d'Atenció Primària (CAP) d'Esparreguera començarà a vacunar contra la covid-19 al Centre Dual, però ho farà només amb cita prèvia i segons la disponibilitat de vacunes.

Entre avui i divendres s'administraran primeres dosis a totes aquelles persones del municipi que resten pendents de vacunar i s'inclouen en la fase actual de vacunació.

Des del CAP continuaran administrant les segones dosis a aquelles persones ja vacunades i també es traslladaran als domicilis, en cas que la persona afectada no pugui desplaçar-se. A partir del 12 d'abril, el desenvolupament de la campanya de vacunació avançarà en funció de les dosis de vacunes disponibles.

Tal com ja va fer durant la campanya de cribratge intensiu a la població del passat desembre, l'Ajuntament cedirà l'espai del Centre Dual i assumirà l'adequació d'aquesta instal·lació així com la seva neteja i desinfecció durant els dies que duri la vacunació. Un equip de professionals del CAP d'Esparreguera es traslladarà a aquest equipament municipal per a seguir amb la campanya de vacunació contra la covid-19.

Durant els primers dies, el 7, 8 i 9 d'abril, només s'administraran primeres dosis de la vacuna de Pfizer a aquelles persones incloses en la segona etapa de vacunació i que es consideren població de risc, és a dir, persones majors de 80 anys, personal d'assistència domiciliària, els grans dependents i els seus cuidadors.

A partir del 12 d'abril el Centre Dual seguirà sent centre extern de vacunació però no durant tots els dies de la setmana, ja que l'equip de professionals del CAP també s'haurà de desplaçar al centre de vacunació habilitat a la població veïna de Collbató, que forma part de l'àrea bàsica de salut d'Esparreguera. La campanya de vacunació s'anirà programant en funció de les dosis disponibles i de la farmacèutica que les subministra.

El fet que el Centre Dual s'habiliti com a centre extern de vacunació permetrà descongestionat les instal·lacions del CAP, on, de moment, se seguiran administrant les segones dosis de la vacuna als col·lectius que formen part de la primera i la segona etapa de vacunació.