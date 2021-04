El col·lectiu trans se situa en peu de guerra amb la intenció socialista d'endurir la seva llei

Els col·lectius més representatius de les persones trans a Espanya, la Federació Estatal de Lesbianes, Gais, Trans i Bisexuals (Felgtb), la Fundació Triangle i Chrysallis, van donar ahir el tret de sortida a una protesta amb la qual pretenen recórrer Espanya i emular a les mobilitzacions en favor del matrimoni gai. En tot cas, mentre llavors el PSOE era un aliat, aquesta vegada és l'enemic per la seva intenció d'endurir l'esborrany de la llei trans elaborat pel Ministeri d'Igualtat.

El sector socialista del Govern no comparteix la crida a la lliure autodeterminació de gènere que demana el col·lectiu i que està recollida a l'esborrany, on s'estableix que una persona trans pugui canviar-se de nom i sexe al Registre Civil i, per tant al DNI, amb la seva simple «declaració expressa», sense necessitat d'aval mèdic i dos anys d'hormonació, com s'exigeix actualment.

Però els socialistes volen introduir més «garanties jurídiques» a l'esborrany legal dissenyat pel departament d'Irene Montero i que s'«acrediti» que una persona viu una situació estable de transsexualitat amb algun document o el testimoni d'algú del seu entorn, segons ha traslladat a les organitzacions la secretària d'igualtat del PSOE i vicepresidenta, Carmen Calvo, a les reunions mantingudes per parlar de l'avantprojecte.

Per als col·lectius trans, aquests requisits suposarien una «tutela i posar les persones trans en presumpció de frau», segons va destacar la presidenta de Chrysallis, Ana Valenzuela. Paral·lelament, la presidenta de la Felgtb, Uge Sangil, va considerar que la proposta socialista és discriminatòria perquè no s'exigeix ??a la resta de la ciutadania que una persona testifiqui sobre la seva condició sexual.

Les organitzacions trans han avisat el PSOE que el «dret a l'autodeterminació» és una línia vermella i, en defensa d'una llei que reconegui aquesta reivindicació, han iniciat una protesta que portaran per tot el territori nacional.