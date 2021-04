L'EMA conclou que les trombosis poden ser «un efecte secundari infreqüent» de la vacuna d'AstraZeneca

L'Agència Europea del Medicament (EMA, per les seves sigles en anglès) ha conclòs que les trombosis estranyes poden ser "un efecte secundari infreqüent" de la vacuna d'Oxford-AstraZeneca i les catalogarà com a tal a partir d'ara. L'EMA ha trobat un "possible vincle" entre una seixantena de trombosis amb nivells baixos de plaquetes i el vaccí britànic. Tanmateix, el regulador de la Unió Europea continua aconsellant el seu ús perquè els "beneficis superen els riscos". Això sí, l'EMA demana a metges i vacunats que siguin "conscients de la possibilitat que es produeixin" aquests casos molt rars durant les dues setmanes posteriors a la vacunació.