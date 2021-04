Les morts per covid-19 tornen a Althaia després d'una setmana sense

Les morts per covid-19 tornen a Althaia després d'una setmana sense

Va ser una excepció, no una tendència. La setmana del 23 al 30 de març sense morts als centres assistencials de Manresa va ser això. Ho demostra el fet que els darrers set dies hi ha hagut tres morts a causa de l'epidèmia a Althaia.

L'enormement preocupant és que les morts sovintejades continuen sent la norma dels darrer sis mesos que només es va trencar la setmana del 23 al 30 de març. Un parèntesi que no ha tingut continuïtat. A més, s'està a l'expectativa d'un augment de casos conseqüència de la major mobilitat de la Setmana Santa.

Amb aquestes morts ja són 285 les que s'han produït a causa de la pandèmia en aquesta institució assistencial. La setmana anterior no s'havia registrat cap víctima mortal. Aquesta darrera sí. Feia cinc mesos que no es podia donar la notícia de set dies seguits sense morts pel virus.

Aquesta setmana s'havia de comprovar si continuaven les bones notícies pel que fa a l'afectació mortal de l'epidèmia, però no ha estat així.

Althaia té hores d'ara 61 persones ingressades per covid-19, de les quals nou es troben a la unitat de crítics.

La setmana passada hi havia encara més ingressats, 65.

A data d'avui, la xifra d'altes a pacients ingressats (dada acumulada des del març del 2020) és de 2.173. Això vol dir que durant la darrera setmana se n'han donat 47, gairebé set al dia.

Pel que fa a l'Hospital de Sant Andreu, ahir hi havia set persones ingressades per covid-19 a les unitats d'aïllament o en habitacions que han estat aïllades. Fa una setmana n'hi havia sis pacients atesos per coronavirus.

Les dades acumulades a les unitats d'aïllament de l'Hospital de Sant Andreu des del 15 d'octubre -data d'inici de la segona onada de l'epidèmia- són 219 ingressos, 107 altes (7 a residència, 98 a casa, 1 a aguts i 1 alta hospitalària), 61 defuncions i 86 persones que han deixat de donar positiu per la presència del virus.

L'Hospital de Sant Andreu és un centre d'atenció intermèdia que actualment està donant cobertura a l'hospital d'aguts de la comarca (Althaia), per la qual cosa, una part important de les persones provenen d'allà. Es tracta, majoritàriament, de malalts crònics complexos i d'edat avançada, per la qual cosa, són perfils fràgils.

En total, als centres assistencials de Manresa hi ha hagut 410 morts a causa de l'epidèmia, de les quals 285 a Althaia i 125 a Sant Andreu.

Els 68 ingressats que hi havia ahir als hospitals de la ciutat són tres persones menys que fa una setmana, però cal dir que és un volum de pacients similar al que hi ha hagut des de la darrera setmana de febrer. Així que fa sis setmanes que l'hospitalització es troba estable i aquí es pot veure el got mig ple o mig buit, però continua havent una quantitat significativa de persones ingressades. Pel que fa a les altes, se n'han donat 2.327, de les quals 2.173 a Althaia i 154 a Sant Andreu.