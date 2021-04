Palafrugell porta als jutjats la festa il·legal amb 400 persones a l'aparcament d'una discoteca

L'Ajuntament de Palafrugell porta als jutjats la festa il·legal que diumenge va congregar unes 400 persones a l'aparcament d'una discoteca del municipi. El consistori traslladarà l'expedient del cas als jutjats perquè l'analitzi i actuï contra els responsables del local en cas que es detecti infracció penal. En paral·lel, l'Ajuntament també farà arribar la documentació al Departament de Salut, perquè els assistents a la festa incomplien les mesures per prevenir la covid-19, i també estudia si imposarà sancions administratives als responsables del local. «Les imatges que ens han arribat són de l'interior i de l'exterior, i veiem com no es guarden les mesures dictades pel Procicat», va explicar l'alcalde, Josep Piferrer.

La festa il·legal va tenir lloc a la zona d'aparcament de les carpes Costa Este, situades a la carretera vella de Calella. Les imatges difoses per xarxes mostren com a la zona exterior del local, que ara funciona com a bar restaurant, s'hi van arribar a concentrar unes 400 persones diumenge a la tarda. Escoltaven música des dels cotxes, ballaven sense distàncies i molts no duien mascareta.

La Policia Local i els Mossos d'Esquadra van anar-hi després de rebre una alerta del SEM (que havia enviat una ambulància al lloc després que se'l requerís per atendre un dels assistents). Eren cap a quarts de sis de la tarda. Amb l'arribada de la policia, la festa es va anar dispersant i al cap d'una hora ja no quedava ningú.

La policia va aixecar acta i ahir l'Ajuntament de Palafrugell va decidir traslladar tota la informació als jutjats perquè estudiï si cal depurar responsabilitats contra el local. La decisió es va prendre durant una reunió a tres bandes entre membres del govern municipal, responsables policials i els serveis jurídics del consistori.

De manera paral·lela, l'Ajuntament també enviarà la documentació al Departament de Salut i internament estudiarà si interposarà sancions administratives contra el local.