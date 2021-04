Pedro Sánchez es compromet a tancar del tot l'estat d'alarma el dia 9 de maig

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, assegura que el seu «objectiu» és no prorrogar l'estat d'alarma actual un cop expiri el pròxim 9 de maig. Segons Sánchez, el govern espanyol espera que un cop arribi el termini «no sigui necessari prorrogar més l'estat d'alarma» i es pugui «mantenir el sistema de cogovernança on el govern espanyol i les Comunitats Autònomes puguem seguir responent a qualsevol rebrot i al sistema de vacunació». El 9 de maig, d'aquí a un mes aproximadament haurà canviat sobretot una data: la del nombre de vacunats, que l'estat espera poder anar incrementant de manera progressiva en les properes setmanes.

«El que volem és que el 9 de maig sigui el punt i final a l'estat d'alarma», va afirmar ahir el president espanyol, que està condicionar tant per les dificultats d'ampliar el període de mesures restrictives com per la situació política que es viu a la Comunitat de Madrid, en campanya preelectoral.

33 milions de vacunats a l'agost

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que la setmana del 19 de juliol hi haurà 25 milions de ciutadans de l'Estat espanyol immunitzats i que a finals d'agost seran 33 milions els vacunats amb la pauta completa. Sánchez ha detallat aquest dimarts en roda de premsa un calendari de vacunació que implica assolir l'objectiu de tenir el 70% de la població adulta vacunada a finals d'estiu. Segons Sánchez, l'escenari «més conservador» i «prudent» implica que la setmana vinent hi haurà més persones vacunades amb la pauta completa que contagiat, la del 3 de maig hi haurà 5 milions de vacunats amb les dues dosis, la primera de juny 10 milions i la del 14 de juny 15 milions.

El president Sánchez també ha explicat que Espanya té contractades 87 milions de dosis per rebre entre abril i setembre de 2021. I ha subratllat que el procés de vacunació «s'accelerarà» a l'abril i cada mes el ritme serà més elevat.

Entre abril i juny s'espera l'arribada de 38 milions de dosis de la vacuna a Espanya la qual cosa suposa 3,5 cops més en relació amb el primer trimestre de l'any. Sánchez té una prioritat, vacunar.