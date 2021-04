Una persona vaccinada es pot contagiar i ha de prendre mesures per als altres

Una persona vaccinada es pot contagiar i ha de prendre mesures per als altres

Si heu estat vacunats pot ser que tingueu una PCR positiva. En principi hauria de mostrar-se de manera atenuada, asimptomàtica o amb símptomes molt lleus. Teresa Sabater explica que a la Catalunya central n'hi ha hagut algun cas. I si una persones es troba en aquesta situació ha de prendre mesures encara que per a ell no sigui un risc? Sabater diu que sí. Perquè aquestes persones vacunes de poden contagiar i poden infectar altres, encara que les possibilitats siguin molt més baixes. Que s'han de mantenir els bons hàbits, fer us de les mascaretes, tenir control de la higiene de mans, i utilitzar els hidrogels.

Sabater destaca que amb la vacunació que s'ha fet fins ara s'ha vist un canvi més que espectacular a les residències de gent gran, però també entre els professionals sanitaris. Les baixes laborals d'aquest col·lectiu han arribat a ser un problema important en algunes períodes de l'any de pandèmia. Ara, en canvi, pràcticament no hi ha absències per aquest motiu.