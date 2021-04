Retorn al confinament comarcal a partir de divendres

Hi tornarà a haver confinament comarcal a partir d'aquest divendres a Catalunya. Així ho ha decidit el Procicat, que fa marxa enrere en la desescalada, segons han avançat aquest migdia TV3 i El Periódico. Està previst que hi hagi una roda de premsa aquesta tarda per informar sobre els canvis.

La decisió del Govern de la Generalitat, que encara no s'ha fet oficial, arriba dos dies després d'acabar les vacances de Setmana Santa, durant les quals la mobilitat estava permesa fora de la pròpia comarca sempre que es fes amb la bombolla de convivència.

Salut, tanmateix, considera que l'evolució de les dades d'ingressos per covid-19 als hospitals no és bona i que cal tirar enrere unes mesures que estaven vigents des el 15 de març. A partir d'aquest divendres ja no s'hauria de poder sortir de la comarca ni amb la bombolla de convivència.