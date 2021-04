200.000 menors de 60 anys tenen la primera dosi d'AstraZeneca

Unes 200.000 persones menors de 60 anys han estat vacunades a Catalunya amb la primera dosi d'AstraZeneca. Són gent de col·lectius essencials que ara estan pendents de com els afecta la decisió del Ministeri de Sanitat d'aturar "per precaució" la vacunació. Una qüestió que, de moment, està a l'espera dels resultats d'estudis en marxa i que la consellera de Salut, Alba Vergés, confia que es resolgui la setmana vinent en el Consell Interterritorial. Ara per ara, no hi ha ningú amb la segona dosi d'AstraZeneca posada i hi ha termini fins a finals d'abril, quan s'haurien de començar a posar les primeres segones dosi. "Tenim dies encara, però espero que es prengui la decisió com més aviat millor per reduir els neguits", ha afegit.

Respecte a la decisió del Ministeri de Sanitat d'aturar "per precaució" la vacunació amb AstraZeneca, Vergés confia que els tècnics de Salut avaluïn els estudis per presentar una proposta en el Consell Interterritorial de la setmana vinent i que, per tant, aviat es prengui una decisió sobre si s'ha de posar o no la segona dosi. De moment, a Catalunya, no hi ha ningú que la tingui i hi ha termini fins a finals d'abril, quan s'haurien de començar a posar les primeres segones dosis.

Vergés ha tornat a demanar confiança amb la vacunació i ha subratllat el missatge de l'Agència Europea del Medicament, segons la qual, els beneficis de la vacunació superen "en molt" els riscos que hi pugui haver. "La gent s'ha de sentir molt segura perquè la vacunació és l'esperança que tenim tots", ha afegit.