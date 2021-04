Una associació policial defensa l'ús de foc real per respondre a agressions en els disturbis

L'associació «Una Policia para el siglo XXI», que disposa de gairebé 20.000 seguidors a Twitter i 19.000 a Facebook, defensa en un vídeo penjat a les xarxes socials l'ús de foc real per part d'agents de les forces de seguretat per respondre a agressions violentes durant els disturbis.

L'associació, que publica regularment vídeos a Youtube que rebota als seus perfils a les xarxes socials, va fer públic el 6 de març un vídeo de 47 minuts titulat «Plom als violents. Defensa la teva vida» en reacció als disturbis per Pablo Hasel i l'atac amb líquid inflamable a la Guàrdia Urbana a Barcelona.

Al vídeo, recollit per l'ACN, un policia local i col·laborador de l'associació defensa que l'ús de la violència per part de la policia «no té per què ser proporcional» a l'atac, i explica a la càmera com fer ús de l'arma de foc sense patir conseqüències legals. L'associació té penjats altres vídeos on, entre altres, defensa «la veritat» sobre el torturador ´Billy el niño', aposta per la cadena perpètua i vincula la immigració irregular a la delinqüència. També té penjada una entrevista amb la portaveu de Vox al Congrés, Macarena Olona.

El vídeo, que acumula més de 2.000 visualitzacions, es va fer públic després dels disturbis per l'empresonament de Pablo Hasel i acusa «els polítics» i «els mitjans de comunicació» d'encobrir «terroristes de carrer». Critica que les acadèmies de policies i la por al «bonisme» han «atemorit» els agents fins al punt «que preferim ser agredits abans d'utilitzar l'arma de foc». També critica Podem –a qui no cita directament- per estar «atiant» la violència al carrer. El policia que protagonitza el vídeo assegura que els policies tenen el «dret legítim a no morir» en cas de disturbis, i sosté –citant el president de l'associació, Samuel Vázquez- que «la defensa no té per què ser proporcional». «Per què hi ha d'haver proporcionalitat? Jo he d'exercir més violència i força que la que m'estan fent a mi», diu.