Catalunya torna al confinament comarcal a partir de demà

Després del parèntesi de Setmana Santa i l'empitjorament de l'evolució de la covid-19 a Catalunya, la Generalitat va decidir ahir decretar un nou confinament comarcal a partir de demà, 9 d'abril, que estarà vigent, ara com ara, fins al dilluns 19 d'abril, per l'augment de pacients de covid a les UCI. De moment, aquesta és l'única mesura que varia respecte a l'última resolució del Procicat.

La consellera de Salut, Alba Vergés, i el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, van precisar ahir que la nova mesura es justifica per la situació epidemiològica, marcada pel creixement de la variant britànica. Sí que es podrà sortir de la comarca per motius justificats, com el retorn al domicili habitual, per cuidar persones gran o dependents, per motius sanitaris, laborals o d'estudis o per a les competicions esportives, entre d'altres.

La quarta onada

Vergés i Sàmper van estar acompanyats pel secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, el comissari dels Mossos d'Esquadra, Joan Carles Molinero, i el subdirector general de Programes en Protecció Civil, Sergio Delgado. El comissari dels Mossos d'Esquadra, Joan Carles Molinero, va explicar que, a partir del 9 d'abril, es reactivarà un nou dispositiu d'entre 350 i 400 controls policials diaris per garantir l'entrada en vigor del nou confinament perimetral i la restricció de la mobilitat comarcal.

Vergés va alertar que les UCI registren «un creixement molt preocupant que no és assumible per al sistema sanitari», alhora que va deixar la porta oberta a endurir altres mesures «segons quina sigui l'evolució» del virus. Els pacients en estat greu per covid-19 continuen augmentant a Catalunya, amb 458 crítics a l'UCI,13 més que dimarts, segons les dades de Salut fetes públiques ahir. A més, la consellera va descartar el confinament metropolità que l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va demanar ahir. Amb tot, va relacionar en primer lloc estudiar que el confinament pugui ser metropolità a Barcelona al fet que ho demanin tots els municipis implicats.

Davant de les dades, el Procicat ha decidit fer un pas enrere: després de tres cap de setmanes seguits, Setmana Santa inclosa, en què s'ha permès el desplaçament lliure dins de Catalunya només amb la bombolla de convivència, a partir de demà això ja no serà possible.