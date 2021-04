Un dels condemnats per Blanquerna, cap de llista de Falange als comicis de Madrid

Un dels 14 assaltants del centre cultural Blanquerna és el cap de llista de la Falange a les eleccions madrilenyes del 4 de maig. Es tracta de Manuel Andrino, condemnat a presó per l'assalt que va tenir lloc l'11 de setembre del 2013 a Madrid. Els 14 assaltants han de complir penes d'entre dos anys i set mesos i dos anys i nou mesos de presó, tal com fixa l'última sentència del Tribunal Suprem. L'Audiència de Madrid va donar 10 dies hàbils des de dimarts 23 de març a cinc d'ells per entrar a presó voluntàriament. Andrino també està sent processat a un jutjat de Barcelona acusat d'incitar a l'odi en un discurs del 12 d'octubre de 2013 a Montjuïc. El cap de llista de la Falange va tornar a participar l'any passat a Blanquerna en un acte ultra coincidint amb la Diada. Andrina ja s'havia presentat en unes llistes a les europees del 2014 per la candidatura d'extrema dreta ´La España en Marcha'.