El fiscal de la ‘manada de Sabadell' recrimina la «teoria del consentiment»

El fiscal del judici a la manada de Sabadell, Eduardo Gutiérrez, va criticar ahir que el principal acusat de la violació múltiple plantegés en la seva declaració «la teoria del consentiment» en afirmar que havia mantingut relacions sexuals amb la denunciant i negar que l'hagués agredit. Al seu informe final en el judici a la secció 6 de l'Audiència de Barcelona va mantenir que aquesta justificació «no té cap lògica ni credibilitat, només pot entendre's per una manifestació al dret de la defensa», i va retreure que no n'hagués dit res en la fase d'investigació. Va recordar que s'havia trobat semen de l'acusat en parts del cos de la jove, fet que no concorda amb el que ell havia explicat als jutges. «El relat de la víctima és perfectament verídic i creïble per desvirtuar la innocència dels agressors», va resoldre el fiscal després d'escoltar les declaracions dels quatre acusats, que van mantenir que havia estat sexe consentit o bé que no havien presenciat l'agressió.

El fiscal va remarcar que no havia estat consentit i que la jove havia sortit «corrent de la nau cridant ´ajuda', com han dit els testimonis», i en arribar a urgències tenia diverses lesions. «Va ser víctima d'una violació múltiple: tres carnalment i tres van cooperar perquè els altres poguessin fer-ho», i va recordar que dos dels sospitosos com a autors materials no han estat jutjats, un perquè va fugit i un altre perquè la investigació no va aconseguir identificar-lo.