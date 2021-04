La fiscalia demana 5 anys de presó per a uns ultres per apallissar un independentista

La fiscalia demana cinc anys de presó per als quatre ultres majors d'edat que van apallissar un jove independentista en les manifestacions després de la sentència del Suprem sobre l'1-O. L'agressió, amb pals i tubs, es va produir a la confluència dels carrers Balmes i Rosselló el 17 d'octubre del 2019. Diversos grupets de manifestants d'ultradreta que s'havien manifestat prèviament a la plaça Artós van creuar després la ciutat per dirigir-se cap als Jardinets, on hi havia una concentració independentista. Anaven a la recerca d'independentistes per agredir-los. A mig camí van trobar-ne un i el van apallissar amb pals, tubs metàl·lics i pedres i banderes.

Els fets van tenir lloc després d'una concentració a la plaça Artós, on desenes de persones van fer salutacions nazis i van cantar el Cara al sol, mentre portaven banderes preconstitucionals, franquistes i supremacistes. També van encendre bengales i van intentar trencar el cordó policial.