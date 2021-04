El Govern de Biden reprèn l'ajuda humanitària i econòmica als palestins

El Govern del president dels EUA, Joe Biden, va anunciar ahir la represa de l'ajuda humanitària, econòmica i de desenvolupament per als palestins, després que es frenés durant l'Administració del seu predecessor, Donald Trump (2017-2021).

El secretari d'Estat dels EUA, Antony Blinken, va informar, a més, en un comunicat de la reactivació del suport estatunidenc als programes de l'Agència de l'ONU per als Refugiats Palestins (UNRWA) no sols a Gaza i Cisjordània, sinó també en països on atén a desplaçats com el Líban, Jordània i Síria.

En concret, l'Executiu estatunidenc destinarà 150 milions de dòlars en ajuda humanitària per a la UNRWA; 75 milions de dòlars per a assistència a Gaza i Cisjordània; i 10 milions per a programes de consolidació de la pau, que canalitzarà a través de la seva Agència per a Desenvolupament Internacional (Usaid). Blinken va detallar que tots aquests fons són addicionals als 15 milions de dòlars que l'Administració de Biden va anunciar al febrer per a recolzar als palestins durant la pandèmia de covid-19 i afrontar la inseguretat alimentària en la zona.

«Els EUA estan profundament compromesos en garantir que la nostra col·laboració amb la UNRWA promou la neutralitat, la rendició de comptes i la transparència», va dir Blinken. El titular d'Exteriors va remarcar que l'ajuda exterior que el seu país destinarà als palestins «serveix els importants interessos i valors dels EUA» «Proporciona un alleujament vital per als més necessitats, fomenta el desenvolupament econòmic i dóna suport a l'entesa entre israelianes i palestins, la coordinació de seguretat i l'estabilitat», va enumerar. Blinken va instar, a més, a avançar cap a una sortida per al conflicte palestí-israelià basada en la solució de dos Estats.

Aquest enfocament de l'Executiu de Biden contrasta amb el de Trump, que va centrar la seva estratègia per a Orient Mitjà en mesures i propostes rebutjades frontalment per les autoritats palestines, i que va incloure històrics acords entre països àrabs i Israel, que han canviat el paradigma regional del conflicte. Les decisions de l'anterior Govern dels EUA van portar a l'Autoritat Palestina a trencar relacions amb Washington, sobretot arran del reconeixement de Jerusalem com a capital d'Israel en contra del consens internacional. L'Executiu de Biden ja ha deixat clar en nombroses ocasions que vol reparar aquestes relacions i que aposta per una solució de dos Estats.