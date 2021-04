«He invertit més de deu mil euros a tatuar-me gairebé tot el cos»

Saladich té 24 anys i viu a Sant Joan de Vilatorrada. Explica a aquest diari que es considera addicte als tatuatges des que es va fer el primer ara fa deu anys. Actualment té el 90% del cos tatuat i espera que en un futur proper «tothom pugui ser lliure d'anar com vol»

Per anar tan ple de tatuatges t'han d'agradar molt, d'on sorgeix aquesta afició?

És tan simple com que el meu germà va començar a tatuar i m'en va voler fer un per practicar. Jo només tenia 14 anys i em vaig enganxar, fins que 10 anys després vaig quasi bé tot tatuat. Només em falta alguna petita part que estic en espera per tatuar-me. Per a mi és un vici.

Tenen significat els tatuatges? Alguns sí, però tots és impossible, em faltarien raons. Els porto perquè m'agraden.

Tens pensat a tatuar-te la cara?

No, la cara no me la vull tocar, només porto aquesta rosa al davant de l'orella.

Sabent que els tatuatges no són barats, portes el càlcul del què et pots haver arribat a gastar?

Segurament he invertit més de 10.000 euros en tatuar-me gairebé tot el cos.

T'ha costat trobar feina d'ençà que vas tan tatuat? O actualment això ja no passa?

Jo no he tingut mai problema perquè sóc soldador. Suposo que si estàs de cara el públic és més complicat que t'acceptin. Tot i així, cada cop més, s'està normalitzant portar tatuatges, i espero que segueixi així fins que tothom pugui ser lliure d'anar com vol.

Has participat a convencions de tatuatges?

Si, en unes quantes. I de fet, jo i els professionals que m'han tatuat, hem quedat segons en tres ocasions. Un cop pel tatuatge de l'esquena, que van ser11 hores seguides. I un altre pel del cap, que va ser durant 4 hores i a mà alçada. És a dir, em va dibuixar el tatuatge amb bolígraf i després va començar a tatuar.

Has tingut por de penedir-te dels tatuatges alguna vegada?

No, sé que no me'n penediré d'haver-me tatuat. I tampoc de capdels tatuatges que duc.