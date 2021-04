Una quinzena d'eurodiputats demana a Pedro Sánchez la llibertat de Pablo Hasél

Una quinzena d'eurodiputats han signat un manifest que s'ha treballat de forma conjunta amb el PEN català i l'internacional així com amb Free News, per demanar al president espanyol, Pedro Sánchez, que es retirin les acusacions relacionades amb la llibertat d'expressió a Pablo Hasél i que per tant pugui sortir de la presó. L'eurodiputada d'ERC Diana Riba ho va anunciar ahir després de visitar el raper a Ponent i va remarcar la necessitat de derogar la Llei ´Mordassa' i fer que les injúries a la corona no siguin un delicte a l'estat espanyol com ja passa a altres estats membre de la UE. Riba va informar Hasél de tota la feina que s'està fent per evitar casos com el seu i va assegurar haver-lo vist «fort» malgrat la «duresa penitenciaria».

Riba va assenyalar que els eurodiputats que han firmat el manifest enviat a Pedro Sánchez són de grups d'esquerra i els verds a banda de també els catalans Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí. Està adreçat al president espanyol amb l'objectiu que «faci tot el possible» per trobar una solució al cas Hasél, tal com ell mateix va ja va dir, segons ha remarcat Riba. En aquest sentit, l'eurodiputada republicana va apuntar que això passa per derogar la Llei Mordassa o el delicte d'injúries a la corona. Segons l'eurodiputada, els «presos polítics» saben «perfectament» la causa que els priva de llibertat i això els fa forts.