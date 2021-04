El regidor que va denunciar irregularitats a l'Hospitalet critica la «passivitat» de Marín

El regidor del PSC de l'Hospitalet de Llobregat Jaume Graells va explicar ahir a la jutgessa que investiga suposades irregularitats comptables al Consell Esportiu local almenys des del 2016 que quan ell va denunciar el cas a l'alcaldessa, Núria Marín, es va sentir «traït» en la seva confiança i «molt marginat», ja que va veure que no li donava suport i que s'emparava presumptament els responsables de les irregularitats. A preguntes de la instructora, Graells va criticar la «passivitat total» de Marín, que està investigada en la causa i està previst que declari divendres al jutjat.

Ahir estaven citats una desena de testimonis. Segons van explicar fonts jurídiques, la jutgessa i la fiscal, així com l'acusació popular, es van centrar en intentar aclarir el paper i la postura de Marín a partir del 3 de febrer del 2020, quan Graells li va denunciar el cas i li va aportar alguna documentació que evidenciaria les irregularitats. També va declarar com a testimoni l'auditor, que va dir que només va poder fer una tercera part de la seva feina, ja que la Policia Nacional va intervenir tota la documentació comptable. No va poder analitzar ni la contractació de personal ni les diferències en les actes de les assemblees on es van aprovar els comptes, que eren d'uns 400.000 euros en el cas de l'acta presentada a l'Ajuntament de l'Hospitalet i de més del doble la que es va presentar al Consell Català de l'Esport.