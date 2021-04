Trenta morts més fan pujar el total a 21.430 a Catalunya

La velocitat de propagació de la covid-19 a Catalunya, l'Rt, continuava ahir per cinquè dia consecutiu a la baixa i se situava en 0,93, sis centèsimes menys, mentre el risc de rebrot baixava a 223 (-10), segons el darrer balanç del Departament de Salut.

Malgrat la millora dels indicadors, ahir es van fer públiques 30 morts més, amb un total de 21.430 defuncions en tota la pandèmia.

Ahir hi havia 1.712 pacients ingressats als hospitals, 4 més que en el balanç anterior, i 458 persones a l'UCI, 13 més que 24 hores abans.

Durant l'última setmana analitzada es van fer 93.522 proves PCR i 36.474 tests d'antígens, dels quals un 7,59% van donar positiu, per sobre del valor de l'interval anterior (5,69%). La mitjana d'edat de les persones positives se situa en els 40,98 anys.

Des de l'inici de la pandèmia s'han confirmat 607.728 casos, dels quals 563.048 per PCR o test d'antígens. Pel que fa a les morts, s'han sumat 30 noves defuncions, per un total de 21.430 en tota la pandèmia: 13.580 en centres hospitalaris o sociosanitaris (+27), 4.556 en residències (+1), 1.153 en domicilis (ídem) i 2.141 no classificables (+2). Entre el 28 de març i el 3 d'abril es van declarar 140 defuncions, mentre que la setmana anterior se'n van notificar 129. En l'últim interval hi havia ingressades a l'hospital 1.561 persones. La setmana anterior, del 21 al 27 de març, n'hi va haver 1.411.

Entre les persones que viuen en residències hi ha hagut 30.425 casos confirmats per PCR o test d'antígens, 19 més. Amb la resta de proves, el número total de casos acumulats és de 33.654. En total, han mort 8.775 persones, 1 més que en el darrer balanç.

El risc de rebrot de l'epidèmia, que era de 282 entre el 21 i el 27 de març, se situava en 223 en l'últim interval.

Pel que fa a la velocitat de transmissió del virus, ha baixat a 0,93, per sota de l'1,22 de la setmana anterior. La incidència a 14 dies era de 240,27 entre el 28 de març i el 3 d'abril, per sobre dels 231,88 de l'interval anterior.

Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d'antígens, en el període del 28 de març al 3 d'abril n'hi va haver 8.745, xifra inferior a l'interval anterior, quan se'n van declarar 9.784. Això situa la taxa de confirmats per PCR/TA en 113,4 casos per cada 100.000 habitants, per sota del període anterior (126,87).