El Brexit i la pandèmia crispen Irlanda del Nord i provoquen disturbis

El Brexit i la pandèmia de coronavirus han avivat les tensions a Irlanda del Nord, on els disturbis dels últims dies en àrees protestants han causat molts danys i ferides a mig centenar de policies. La violència de carrer, protagonitzada sobretot per grups d'unionistes, va assolir dimecres a la nit el punt àlgid amb el segrest i incendi d'un autobús a Belfast i l'agressió a un fotoperiodista. Els intents per estendre el conflicte han fet saltar les alarmes als partits i els governs de Belfast, Dublín i Londres, que va fer ahir una crida a la calma. Tot i les diferències internes, l'Executiu nord-irlandès, de poder compartit entre protestants i catòlics, va fer un comunicat per demanar la fi dels «deplorables» atacs contra funcionaris i veïnats, en què, segons la PSNI, han estat implicats grups paramilitars lleials a la corona britànica. El Govern autònom va adoptar una posició conjunta després de reunir-se amb el responsable policial de la província, durament criticat per la ministra principal i líder del probritànic Partit Democràtic Unionista.