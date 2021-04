Els desplaçaments entre Catalunya i Andorra queden finalment al marge del confinament comarcal

Els desplaçaments entre Catalunya i Andorra continuen estant permesos tot i l'entrada en vigor del confinament comarcal aquest divendres. El motiu és que, d'acord amb la normativa aplicable entre països, la mobilitat de la frontera és lliure per als residents d'ambdós territoris. Tot i això, la Generalitat de Catalunya i el govern del Principat recorden que cal limitar els viatges i només anar d'un lloc a l'altre per motius "raonats" i mantenint al màxim les mesures de prevenció de la covid-19. L'anunci arriba després d'una reunió entre representants de tots dos executius per clarificar l'afectació que tenien les noves restriccions per a Andorra, ja que en principi només es contemplava una assimilació amb la comarca de l'Alt Urgell.

La trobada, que se suma a d'altres dutes a terme en els darrers dies, ha servit per fer una anàlisi de la situació sanitària així com l'estat de la mobilitat entre els dos territoris, segons ha informat el govern andorrà. Tot plegat s'emmarca en la dinàmica de reunions, engegada des del mes de febrer, per compartir els passos que fan els dos executius en la gestió de la pandèmia. D'aquesta manera, s'aconsella fer només aquells desplaçaments que estiguin d'acord amb els supòsits recollits en les normatives aprovades pels respectius governs i dins dels nuclis de convivència o bombolles habituals.

A la reunió també s'ha decidit que, en el procés de desescalada, el Govern tindrà en compte Andorra, per tal de facilitar la mobilitat entre els dos territoris. Així, qualsevol decisió futura serà acordada en funció de la situació epidemiològica. A la trobada hi han assistit el conseller d'Acció Exterior i el secretari general, Bernat Solé i Aleix Villatoro; el conseller d'Interior i la secretària general, Miquel Sàmper i Elisabeth Abad; el cap de l'Assessoria Jurídica, Francesc Claverol; el cap de Gabinet, Josep Montané; i la consellera de Salut i el secretari general, Alba Vergés, i Marc Ramentol.

Per part andorrana, ho han fet el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo; la ministra d'Afers Exteriors, Maria Ubach; el secretari d'Estat d'Afers Europeus, Landry Riba; el secretari d'Estat de Justícia i Interior, Joan Leon; la secretària d'Estat de Salut, Helena Mas; i el cap de Gabinet del Cap de Govern, Guillem Casal. Després de la trobada, el cap de govern del Principat, Xavier Espot, ha fet una crida a la responsabilitat i a no aprofitar aquesta possibilitat "al peu de la lletra" per fer desplaçaments que siguin innecessaris.