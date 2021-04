Detingut per conduir en contra direcció amb un cadàver de copilot a l'AP-7

Els Mossos d'Esquadra van arrestar ahir un home per circular durant 30 quilòmetres en contra direcció per l'AP-7 amb el cos sense vida d'un altre home al seient del copilot. Fonts policials van explicar que el detingut, de 66 anys, va fer el recorregut per l'AP-7 al Baix Empordà amb el cadàver en un «estat de descomposició important». Els fets van tenir lloc cap a les 12 hores quan els Mossos van rebre l'avís que un vehicle circulava en contra direcció i el conductor, quan va detectar la presència policial, va ignorar les indicacions i no es va aturar. El conductor va conduir fins la sortida 5 de l'AP-7 i va continuar per la carretera GI-634, on va patir un accident quan el cotxe va sortir de la via a Jafre. Els Mossos van fer comprovacions a l'interior del vehicle i van localitzar al seient del copilot el cos sense vida d'un home d'edat avançada. Els agents van explicar que «no s'observen indicis clars de criminalitat i s'ha obert una investigació per aclarir els fets».