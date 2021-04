Iglesias diu que no es presentarà a la reelecció com a secretari general de Podem

El líder de Podem, Pablo Iglesias, ha assegurat aquest divendres en una entrevista a TVE que no es presentarà a la reelecció com a secretari general de Podem al pròxim congrés que la seva formació celebrarà a Vistalegre en una data encara per determinar. "No m'hauria de presentar perquè ja m'he presentat tres vegades i crec que és lògic que es produeixi una renovació", ha dit. Ha apuntat com a substituta a la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, que és qui liderarà, ha dit, Podem en els pròxims anys amb un estil "que serà molt més difícil d'atacar" que el seu. "Crec que pot portar la meva formació política a guanyar les eleccions i ser presidenta", ha afirmat.

Segons Iglesias, Díaz és "tremendament dura" a les negociacions. "Té la responsabilitat de la derogació de la reforma laboral, i qui pensi que no ho portarà a terme és que no la coneix", ha sentenciat. A més ha apuntat que la valoració de Yolanda Díaz per part dels ciutadans és superior a la seva, i "el lloc on jo podia ser més útil en aquests moments és aconseguir un govern d'esquerres a la Comunitat de Madrid".

Segons Iglesias, el pròxim repte és "guanyar a la Comunitat de Madrid", i Podem seguirà treballant per aconseguir "aquesta victòria que cada vegada està més a prop". "Crec que anem a formes de lideratge més col·lectives i corals", ha dit, que "milloraran molt" el funcionament del partit.