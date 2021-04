El jutge deixa en llibertat l'home que va conduir 30 quilòmetres contra direcció amb un cadàver de copilot

El titular del jutjat d'instrucció 1 de la Bisbal d'Empordà ha deixat en llibertat l'home que va conduir 30 quilòmetres contra direcció per l'AP-7 amb un cadàver de copilot. L'individu va acabar estavellant el vehicle i quan els Mossos el van inspeccionar van descobrir les despulles d'un home de 88 anys de nacionalitat suïssa que es calcula que feia tres setmanes que havia mort. La víctima era parella sentimental del conductor, un home de Lugo de 66 anys que vivia al país helvètic des de fa anys, i patia una malaltia terminal. Ambdós havien decidit fer un últim viatge a forma de comiat. Després de declarar, el jutge l'ha deixat en llibertat i li ha prohibit conduir en territori espanyol com a mesura cautelar.

La causa està oberta per un delicte de conducció temerària. Entre d'altres, la parella havia passat per Itàlia, per Madrid o per Vilafranca del Penedès.