L'Audiència exculpa els policies denunciats per tortures a un menor el 18-O

L'Audiència de Barcelona ha confirmat l'arxiu de la querella per tortures contra vuit policies nacionals que va presentar el Guillem, el menor la contundent detenció del qual el 18 d'octubre del 2019 en les protestes per la sentència del procés es va fer viral, en entendre que l'arrest va ser violent però no «desproporcionat».

En una resolució, la secció desena de l'Audiència de Barcelona confirma la decisió del jutge instructor d'arxivar la querella per lesions i tortures que el menor va presentar contra els policies nacionals, als quals acusava d'haver-lo colpejat durant l'arrest i a l'interior de la comissaria. El Guillem va ser detingut la tarda del 18 d'octubre del 2019, en les protestes de la vaga general contra la sentència del procés, després de quedar endarrerit en una sobtada càrrega d'antidisturbis de la Policia Nacional contra un grup de manifestants que participaven en una seguda davant la comissaria de Via Laietana.