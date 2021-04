Oriol Mitjà critica la gestió de la pandèmia en un llibre: «Als polítics els és igual tot»

L'infectòleg i investigador de l'Hospital Germans Trias i Pujol Oriol Mitjà ha criticat la gestió de la pandèmia de coronavirus al seu llibre A cor obert (Columna), en català, i Un año a corazón abierto (Destino), en castellà, perquè creu que «als polítics els és igual tot». «Ho resumeixo com un testimoniatge de vida ordenat amb molts sentiments», va explicar Mitjà ahir a la roda de premsa telemàtica de presentació del llibre en què relata les seves vivències durant la pandèmia a Catalunya, així com els seus orígens, infància i vocació per la medicina. Mitjà va defensar la importància de reflexionar sobre la crisi derivada de la covid-19 i va destacar que el llibre reflecteix la seva manera de ser: «Soc sentimental i diàfan i el llibre és com soc jo, no hi ha ni més ni menys». «Si no fem una reflexió pausada sobre el que ha passat no n'extraurem les conclusions», va insistir Mitjà, que va argumentar que les conclusions han de servir per evitar eventuals pandèmies que puguin arribar en el futur.