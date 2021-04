La precampanya a Madrid s'enrabia després dels aldarulls en l'acte de Vox

La precampanya de les eleccions madrilenyes del 4 de maig seguia ahir marcada per la polèmica entorn del míting organitzat dimecres per Vox a Vallecas, que va desencadenar uns disturbis que es van saldar amb quatre detinguts i 35 persones ferides, 21 d'elles policies nacionals.

Així, Vox va celebrar ahir al matí un nou acte en un altre districte tradicionalment obrer de la capital, Vicálvaro, en aquest cas sense incidents, si bé tant el líder del partit, Santiago Abascal, com la seva candidata madrilenya, Rocío Monasterio, van aprofitar per insistir a culpar dels aldarulls del dia anterior al ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska. «De manera sistemàtica, premeditada i organitzada s'han intentat impedir i boicotejar tots els actes de Vox», va dir Abascal.

Fonts del Ministeri van assegurar que el dispositiu policial dissenyat per garantir la seguretat del míting va ser l'«adequat» i que el nombre d'efectius desplegat a la plaça de la Constitució, coneguda com a Plaça Roja, va ser el proporcionat a aquestes circumstàncies «complexes». Des del sindicat policial JUPOL no comparteixen l'opinió i critiquen la falta de previsió i dotació de mitjans davant una «concentració que es preveia extremadament violenta».

El president del PP, Pablo Casado, va reiterar la seva condemna als aldarulls i va subratllar «Qualsevol pedra llançada sobre un demòcrata la patim els altres». En la mateixa línia, l'alcalde de Madrid i portaveu nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, va condemnar els disturbis «per part de l'esquerra» i va demanar a Pedro Sánchez que doni «un cop de puny damunt de la taula» per acabar amb el Govern de coalició amb Podemos per «emparar» aquests actes violents. El candidat del Ciutadans a les eleccions, Edmundo Bal, va lamentar que Iglesias disculpés «la violència, perquè s'exercitava contra una opció política diferent de la seva», mentre el candidat del PSOE, Ángel Gabilondo, va demanar frenar l'«espiral de violència» en la campanya electoral i va advertir que «l'extremisme crida a l'extremisme» i que «la primera responsabilitat és la dels polítics que es presenten a les eleccions».

La ministra de Defensa, Margarita Robles, va afegir que «cap mena de violència té cabuda», perquè «aspirem a una societat tolerant, en convivència i en la qual cadascun pugui tenir les seves idees respectant als altres».

Més crític contra Vox va ser Más Madrid, la candidata del qual, Mónica García, va assenyalar que, davant «les seves males dades en les enquestes», el partit «negacionista de la intolerància», Vox, «ha estat demanant que una mica de cas» i per això va acudir a Vallecas a fer «turisme de provocació».

També el candidat de Podemos a la Presidència de la Comunitat de Madrid, Pablo Iglesias, va ser rotund en la seva crítica a Vox i va defensar que en cap altre país europeu se'l «blanquejaria» com al seu judici s'ha fet amb els disturbis de Vallecas, on s'ha presentat els «ultres» com a bons i «els veïns que rebutgen el feixisme» com a dolents. En un vídeo difós a través de les xarxes socials sobre els disturbis amb motiu del míting de Vox de dimecres, Iglesias va defensar que «tothom sap perfectament què hi anaven a fer» els de Santiago Abascal i recorda que va ser Abascal qui va demanar als seus seguidors anar cap als manifestants d'esquerra.