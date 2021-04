El teixit empresarial i associatiu lamenta l'augment de les comissions bancàries

El sector empresarial i associatiu de Manresa posa de manifest que, durant els últims temps, la banca ha endurit les condicions dels seus productes per aconseguir que els clients paguin més comissions. De forma que algunes de les operacions més bàsiques, com ara enviar una transferència des de l'oficina, demanar un extracte de comptes o el simple fet de tenir els diners dipositats en un compte corrent, s'han convertit en serveis pels que la majoria de bancs fixen un cost. En aquest sentit, les entitats veïnals i les petites i mitjanes empreses lamenten el poc marge de negociació que tenen amb els bancs i la falta d'alternatives per esquivar aquestes comissions.

En un context de tipus d'interès en negatiu, els bancs s'han vist obligats a buscar noves fórmules per generar ingressos. Les entitats consultades defensen que aquests canvis busquen una major fidelització del client, mentre que les associacions d'usuaris ho veuen com una trampa perquè els bancs venguin altres productes. En qualsevol cas, el que sembla clar és que les comissions han vingut per quedar-se. Si més no, en aquesta direcció apunta l'enquesta del Baròmetre Empresarial Fintech, elaborat per l'Institut d'Estudis Financers, on més del 80% dels bancs que hi van participar van reconèixer que enduririen els seus criteris de risc de cara al 2021.

«La política d'interessos baixos força els bancs a buscar la seva rendibilitat a través d'altres vies, com ara les comissions», destaca la presidenta de la Cambra de Comerç de Manresa, Sílvia Gratacòs. Malgrat que mostra comprensió envers aquesta mesura, també lamenta que la política de comissions que impulsen la majoria d'entitats financeres afecta al compte de resultats de les empreses. «S'ha de tenir en compte que els bancs travessen un context difícil, amb un tipus d'interès baix que se suma a l'esforç ingent que moltes entitats han fet per digitalitzar les seves operatives», continua Gratacòs, «però, en molts casos, aquestes comissions bancàries són abusives i afecten greument als usuaris».

La presidenta de la Cambra de Comerç considera que caldria reconsiderar algunes comissions que apliquen els bancs a l'hora de prestar serveis bàsics. «El cobrament per ingressar un xec, per enviar una transferència o pel simple fet de tenir un compte corrent són qüestions que s'haurien de revisar», remarca. També posa de relleu que «les petites i mitjanes empreses són les principals perjudicades d'aquesta política de comissions, ja que tenen menys capacitat de negociació amb els bancs». Una situació que, segons Gratacòs, es veu agreujada pel «poc marge de maniobra que tenen les empreses a l'hora de fer un canvi d'entitat degut a la concentració bancària».

L'afectació al món associatiu

Dins del món associatiu també detecten que, en els darrers temps, els bancs han endurit les condicions dels seus productes per aconseguir que els clients paguin més comissions. «Si ja és prou difícil que les entitats sense ànim de lucre tirem endavant, encara ho és més quan ens carreguen de comissions pel sol fet de mantenir la llibreta o fer el retorn d'un rebut», lamenta el president de la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa, Toni Erro. «Un comprèn que les entitats financeres necessiten tenir els seus ingressos, però és injust que et cobrin comissions per qualsevol moviment que facis», afegeix.

El portaveu de la Federació explica que les principals afectades són aquelles associacions veïnals que compten amb una comissió d'enterraments. «Cada vegada que els associats fan la seva aportació per la defunció d'un veí, el banc es cobra les remeses de cadascun d'ells. Si cada remesa val cinquanta cèntims aproximadament i són dos mil afiliats, doncs comença a comptar...», suggereix. En total, tindria un cost de 1.000 euros, «una xifra força alta tenint en compte que es tracta d'una associació veïnal petita», fa notar Erro.

El reclam de la gent gran

Un altre dels col·lectius que posa de relleu el malestar que genera l'augment de les comissions bancàries és la Plataforma de la Gent Gran de Manresa. Els seus membres exhorten a les entitats bancàries a no cobrar comissions per serveis personalitzats, com per exemple, disposar d'efectiu a través de la finestreta, quan no es té l'habilitat per fer-ho a través del caixer automàtic. El col·lectiu reclama la fi d'aquest tipus de comissions que allunyen als clients de les oficines i fomenten les operacions telemàtiques.

«Et cobren comissions per obtenir un extracte del teu compte bancari, per rebre la correspondència a casa o inclús per realitzar una transferència des de la mateixa oficina», manifesta Víctor Feliu, de la Plataforma de la Gent Gran de Manresa i, alhora, afegeix:«Amb aquesta dinàmica es premia amb menys comissions a la persona que opera de forma digital i es castiga a qui necessita una atenció presencial».

En la mateixa línia s'expressa Fina Dordal, de la Coordinadora de Jubilats i Pensionistes de Manresa, que afirma que «les comissions que et van cobrant per les gestions del dia a dia acabant afectant a la butxaca de la gent». També fa notar que «al mateix temps que augmenten les comissions es retallen els serveis personalitzats a les oficines, i això encara genera mes malestar entre la gent gran, ja que molts requereixen una atenció presencial al no dominar els aparells tecnològics», conclou.