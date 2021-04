Torna el confinament comarcal; quines excepcions contempla?

Catalunya ja torna a viure oficialment sota un confinament comarcal. El DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya) d'aquest divendres publica la tornada d'aquesta mesura restrictiva, que suposa fer marxa enrere a la decisió del 15 de març de permetre sortir de la comarca amb la bombolla de convivència.

La resolució especifica que "queda limitada l'entrada i sortida de persones de cada comarca" però estableix excepcions. Entre aquestes hi ha les competicions esportives autoritzades, els desplaçaments per activitats docents i d'intervenció socioeducativa per a l'atenció i formació a persones amb discapacitat, necessitats especials o situació de vulnerabilitat, així com les activitats extraescolars ja permeses fins ara. D'altra banda, es poden mantenir les colònies escolars dins del grup bombolla.

La mateixa resolució recomana que els desplaçaments fora del domicili "es limitin en la mesura del possible".

Pel que fa a les trobades socials, estan permeses les reunions de fins a sis persones tant en interior com en exterior i sempre i quan no se superin les dues bombolles de convivència. No hi ha límits per a convivents.

No ha tingut la mateixa sort el sector de la cultura, que reclama al Govern un «salconduit cultural» que permeti als ciutadans sortir de la comarca per assistir a un espectacle teatral. Adetca, l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya, ha reaccionat davant el nou confinament comarcal decretat pel Procicat a Catalunya amb una petició: en lloc d'haver de tornar les entrades venudes a persones de fora de la comarca sol·liciten que es converteixin en un salconduit cultural que permeti evitar el confinament per disfrutar de la cultura.