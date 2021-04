La vacunació al món rural: servei a domicili i recorreguts a peu per corriols per fer arribar les dosis

La vacunació contra la covid -19 a persones de risc majors de 80 anys a la Regió Sanitària Lleida està a la recta final i els sanitaris estan acabant de subministrar aquests dies les darreres dosis. Al món rural, a causa de les característiques del vaccí de Pifzer, que s'ha de tractar amb molta cura i conservació en fred, han tingut lloc situacions tant poc comunes com que les infermeres portin a peu les dosis a domicili per camins i corriols en nuclis i masies aïllades. Una d'aquestes masies es troba a Ivorra, a la Segarra, on s'ha vacunat la Cecília Molins, de 87 anys que ha destacat la "bona assistència" de part de les sanitàries. A la comarca en un mes i mig s'ha vacunat a domicili una setantena de persones.

El dispositiu de vacunació a domicili en nuclis aïllats i pobles petits de comarques com la Segarra comença al CAP on hi ha la nevera amb les vacunes i llavors es posen en una de més petita per poder-les mantenir fredes durant el trasllat. L'adjunta de direcció de l'ABS Cervera – Guissona, Anna Pla, ha explicat a l'ACN que una de les dificultats més grans del vaccí de Pifzer és la seva conservació i per això, han identificat a totes les persones majors de 80 anys i dependents de la comarca i s'han fet grups de 6 per administrar les dosis en un sol desplaçament ja que aquesta és la quantitat que se'n pot extraure d'una ampolleta.

La programació de la vacunació s'ha intentat situar majoritàriament al consultori de cada poble o nucli, on totes les persones que s'han vacunat hi han pogut acudir acompanyats dels seus cuidadors però hi ha hagut casos de trasllats complicats a cases i masies aïllades on la vacuna s'ha portat caminant, ja que si es feia amb un vehicle, una vegada la dosi ja està preparada a la xeringa, hi havia el risc que amb el moviment es pogués malmetre i desaprofitar.

Aquest dijous a Ivorra les infermeres Núria Garcia i Neus Sendra, del CAP de Cervera i de Sant Ramon, han posat la segona dosi a sis ancians i una cuidadora del poble. Tots ells han estat vacunats al consultori local però a una de les padrines se li ha posat la dosi a casa seva, la Masia Molins. Les infermeres han caminat prop d'un quilòmetre per carrers amb un fort pendent i també per un corriol per tal d'arribar el més aviat possible a la casa. Ho han fet amb molta precaució per no remenar gaire la nevereta amb la xeringa que contenia la dosi.

Són circumstàncies del món rural, afirma Anna Pla, que ja s'havien trobat altres anys portant la vacuna de la Grip, també a domicili. Això si, sense la necessitat de fer trasllats a peu per evitar riscos. Quan les infermeres arriben al domicili, la resposta és molt positiva, tant per part del pacient com dels seus cuidadors o familiars. "És com si els oferissis una llibertat" tot i que no és ben bé així, ja que cal recordar que malgrat estar vacunats s'ha de tenir precaució perquè també es pot agafar la covid-19 tot i que de forma més lleu.



Una setantena de persones vacunades a domicili a la Segarra



Des de principis de març s'ha vacunat una setantena de persones a domicili a la Segarra. Ara els responsables de l'ABS estan acabant d'injectar les segones dosis i en aquest termini haurà quedat immunitzada contra la covid-19 tota la població major de 80 anys de la comarca que s'ha volgut vacunar.

Al conjunt de la Regió Sanitària Lleida s'ha posat vacuna al 79% de la població major de 80 anys i al Pirineu al 77%, a més a més del col·lectiu dels grans dependents que estan al 86 i al 84% respectivament en ambdós regions sanitàries. D'altra banda, gran part dels residents dels centres que també estan en aquesta franja d'edat ja estan tots vacunats en primera dosi. A les residència ja està tot cobert amb el 93% vacunat a Lleida i el 93,5% al Pirineu amb les dues dosis. Segons Salut, els que no estan vacunats és perquè no poden o no volen el vaccí.