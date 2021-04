Boye i més de 40 advocats catalans es querellen contra la jutge Tardón

Més de 40 advocats d'associacions de la Coordinadora d'Advocats de Catalunya, inclòs Gonzalo Boye, han presentat una querella al Tribunal Suprem contra la magistrada de l'Audiència Nacional María Tardón per presumptes delictes de prevaricació i d'encobriment d'assassinat -d'un suposat narcotraficant colombià- per processar aquest lletrat en el marc de la causa sobre el narco gallec Sito Miñanco. La querella es dirigeix a la titular del Jutjat Central d'Instrucció Número 3, per tots dos delictes, però també a una lletrada de l'administració de justícia i el fiscal especial antidroga Ignacio Miguel de Lucas Martín, que treballen al mateix jutjat, pel d'encobriment d'assassinat. Els querellants entenen que «ni Tardón ni el fiscal Ignacio de Lucas s'han interessat en aquests dos anys a propiciar una recerca per l'assassinat presumptament comès per Manuel Andrés Puentes Saavedra tant a Colòmbia com a Espanya». «A contrari, ho han encobert, per protegir aquest investigat, a canvi de perjudicar greument el lletrat Gonzalo Boye», van denunciar.