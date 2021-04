El Campus de Manresa farà cribratges quatre dies per detectar asimptomàtics

El Campus de Manresa acollirà els dies 13, 14 i 15 d'abril, de 2/4 de 9 del matí a 2 del migdia i de 2/4 de 4 a 7 de la tarda; i el dia 16 d'abril, de 2/4 de 9 del matí a 2 del migdia, una tongada de cribratges als estudiants universitaris de Manresa.

Es faran a l'edifici principal de la Fundació Universitària del Bages (FUB1). Hi podran anar tant els estudiants d'aquesta institució com també els de la UPC Manresa.

Els tests voluntaris de detecció de la covid-19, que es faran a diversos campus universitaris de Catalunya, són proves de caràcter voluntari i sense cost, adreçades a l'estudiantat. També, al personal docent investigador i al d'administració i serveis que no hagi estat vacunat. Els tests serviran per detectar casos asimptomàtics de covid-19 o per determinar si la persona ha passat ja la malaltia.

Els resultats estaran disponibles a La Meva Salut. Per sotmetre's a la prova, és indispensable presentar la targeta sanitària o bé el DNI o el passaport.

Les persones de la comunitat universitària podran fer-se els tests indistintament a qualsevol dels punts habilitats. En cas de viure lluny de la universitat, es podrà anar a fer-se el test als punts més propers al seu domicili.