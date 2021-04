ERC avala ara Madaula per aplanar el camí per a un acord amb JxCat

ERC va canviar d'estratègia ahir i va confirmar que donarà suport a la diputada de JxCat Aurora Madaula com a substituta de Jaume Alonso-Cuevillas per a la secretaria segona de la Mesa del Parlament, un gest amb el qual espera aplanar el camí per a un acord que permeti investir Pere Aragonès.

El suport d'ERC a Madaula, confirmat per fonts republicanes, desbarata la possibilitat que la vacant de Cuevillas -que va qüestionar l'estratègia de desobediència i es va posicionar en contra d'una «confrontació simbòlica» amb l'Estat- sigui ocupada pel diputat d'En Comú Podem Lucas Ferro.

El gest d'ERC cap a JxCat suposa un cop de volant quant a l'estratègia anunciada dimecres per l'expresident del Parlament Roger Torrent, que va condicionar el suport dels republicans a Madaula a un «acord global» que permetés investir Aragonès. «Cal poder acordar ambdues coses: la substitució d'un membre de la Mesa i la investidura de Pere Aragonès», va recalcar Torrent fa dos dies. Els dubtes d'ERC van donar ales als comuns, que van reclamar el seu suport a Lucas Ferro, a qui també el PSC estava disposat a avalar.

En canvi, la CUP es va desmarcar d'ERC i va anunciar el vot a favor de Madaula per substituir Cuevillas, encara que va exigir a JxCat una reunió per aclarir la crisi. Cuevillas, que va ser advocat de l'expresident Carles Puigdemont, es va declarar partidari, en una entrevista a Vilaweb, de no tramitar les resolucions controvertides sobre el rei o l'autodeterminació i es va preguntar: «Hem de deixar que ens inhabilitin sense pena ni glòria per una ximpleria?». El posicionament de Cuevillas col·lisiona amb l'estratègia de desobediència de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, que al discurs de presa de possessió, el 12 de març, va anunciar que no permetrà «ingerències» de l'Estat als debats de la cambra catalana. Després de proposar Madaula, Borràs va instar ERC a no bloquejar el relleu, que ha de ser sotmès a votació al ple del Parlament.

Després de la doble investidura fallida, l'enuig d'ERC amb el seu actual soci del Govern -que va fer fracassar les dues votacions abstenint-se- és majúscul, i per això Torrent condicionava l'elecció de Madaula al suport de JxCat a Aragonès.

Aquesta setmana, els equips negociadors de JxCat i ERC han tornat a reunir-se per acostar posicions quant al programa del Govern i el rumb del procés independentista, negociacions que tenen el límit del 26 de maig, data en què, si no hi ha hagut investidura, es convocaran automàticament eleccions.