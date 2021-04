La Fiscalia demana al jutge que imputi Fainé i Brufau

La Fiscalia Anticorrupció ha sol·licitat al jutge instructor de la causa Tàndem que imputi el president de la Fundació Bancària La Caixa, el manresà Isidre Fainé, i el president de Repsol, Antonio Brufau, en el marc de la peça separada número 21 en què s'investiga l'encàrrec per part de totes dues empreses de l'Ibex 35 al comissari jubilat José Manuel Villarejo perquè espiés el 2011 el llavors president de Sacyr Vallehermoso, Luis del Rivero. Segons va avançar El Mundo, i va poder confirmar Europa Press, l'informe dels fiscals es va enviar ahir al magistrat Manuel García-Castelló. Anticorrupció indica que hi ha indicis que haurien pogut cometre un delicte de suborn actiu, i el magistrat ha de decidir si els cita a declarar com a imputats, cosa que se sabrà, segons fonts jurídiques, la setmana que ve.