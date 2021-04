L'Ajuntament de Manresa bonifica la taxa d'hivern de les terrasses al 80%

L'Ajuntament de Manresa ha deci dit ampliar fins al 80,49% la bonificació de la taxa per a l'ocupació privativa del domini públic municipal amb taules i cadires de bars i restaurants durant el període d'octubre de 2020 al març de 2021.

A l'inici de la pandèmia ja es va aprovar una reducció del 50% per a la temporada d'estiu. I ara, per a la temporada d'hivern que just s'ha acabat „que va d'octubre de 2020 a març de 2021„, la bonificació s'augmenta fins al 80,49% per equiparar la taxa a les franges i dies reals que els establiments han pogut obrir i efectuar les ocupacions que tenien autoritzades.

Així mateix, l'Ajuntament ha ampliat fins al 31 de maig la data per a la presentació i el pagament de l'autoliquidació de la taxa.