Marín nega passivitat en la denúncia d'irregularitats

L'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, va negar ahir a la jutgessa que actués amb passivitat quan fa poc més d'un any un regidor li va denunciar possibles irregularitats comptables al Consell Esportiu de la ciutat. Marín, que va declarar com a investigada, va assegurar que de seguida es va reunir amb els regidors afectats, va encarregar una auditoria externa i va demanar a funcionaris municipals que seguissin la qüestió.

Marín va negar que a la reunió d'una hora que va tenir amb el regidor socialista Jaume Graells el 3 de febrer del 2020 aquest li aportés documentació sobre les possibles irregularitats i també que dilatés una possible resposta i l'encàrrec de l'auditoria. Així, va dir que l'endemà de reunir-se amb Graells va encarregar a la secretaria general del consistori l'anàlisi tècnica de la documentació i que s'encarregués una auditoria. Segons sembla, el 4 de febrer la secretària general de l'Ajuntament va dir a Graells que potser caldria apartar cautelarment els regidors Cristóbal Plaza i Cristian Alcázar, molt implicats en la gestió del Consell, però Marín va negar que la secretària general li traslladés aquesta opinió a ella. Amb tot, Graells va explicar que una setmana després dels fets encara no s'havia avançat, i no va ser fins al març quan l'auditor va començar a treballar amb la documentació del Consell. Tot i això, l'advocat de l'acusació popular dels comuns, Enrique Leiva, va dir que li estranya que Marín no demanés la documentació, entre la qual hi havia actes falsificades de forma flagrant.