Mor als 99 anys el marit de la reina Elisabet II, el duc d'Edimburg

El marit de la reina Elisabet II d'Anglaterra, el duc d'Edimburg, va morir ahir als 99 anys, segons va confirmar el Palau de Buckingham en una piulada. «És amb una profunda pena que Sa Majestat la reina anuncia la mort del seu estimat marit, l'Altesa Reial el príncep Felip, duc d'Edimburg», diu el comunicat de la monarca britànica. El duc d'Edimburg «ha mort en pau aquest matí al castell de Windsor», afegeix Buckingham Palace. Recentment, havia estat hospitalitzat per problemes al cor.

És el rei consort més longeu de la història del Regne Unit després d'ostentar aquest càrrec durant gairebé 70 anys. Un període en què va destacar per ser una gran figura de suport a la reina d'Anglaterra.Nascut el 1921 a Corfú, el príncep Felip de Grècia va fer carrera militar a la marina britànica abans de comprometre's amb la llavors princesa Elisabet l'estiu del 1946. Es van casar un any més tard i van tenir quatre fills: el príncep Carles (1948), la princesa Anna (1959), el príncep Andreu (1960) i el príncep Eduard (1964).Durant un temps va continuar a la marina fins que Elisabet va accedir al tron d'Anglaterra el 1952. Es va convertir així en rei consort i, malgrat no tenir cap posició constitucional, era una de les figures més pròximes a la reina.