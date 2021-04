Nuet presentarà recurs al TC i sol·licitarà la suspensió cautelar de la inhabilitació

El diputat d'ERC al Congrés recorrerà davant el Tribunal Constitucional la seva condemna a vuit mesos d'inhabilitació per desobediència per haver tramitat resolucions independentistes a la Mesa del Parlament, i demanarà suspendre cautelarment la condemna mentre el tribunal estudia el recurs.

Ho va explicar el seu advocat, Enrique Leiva, en unes declaracions als periodistes a l'Hospitalet de Llobregat, i va afirmar que tenia esperances d'aconseguir una sentència absolutòria. Va criticar que la sentència del Tribunal Suprem no detalla més el seu paper a diferència d'altres membres de la Mesa, i sobre Nuet va dir: «El seu ànim no va ser mai el de desobeir però per al tribunal no té importància». Va destacar que la sentència «dona molta rellevància» a l'admissió a tràmit de la llei del referèndum, la qual cosa va ser contrària a les actuacions del Tribunal Constitucional, que va requerir la Mesa perquè impedís qualsevol mesura relacionada amb l'1-O.

Aquest mateix divendres el Suprem va condemnar Nuet a vuit mesos d'inhabilitació i a una multa de 12.000 euros per desobediència greu al Tribunal Constitucional quan era secretari tercer de la Mesa del Parlament.