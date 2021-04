El risc de rebrot de l'epidèmia s'ha reduït fins a la meitat a Manresa en disset dies

El risc de rebrot de l'epidèmia a Manresa continua a la baixa. Segons les dades fetes públiques ahir pel Departament de Salut de la Generalitat, era de 228 punts, gairebé la meitat dels 451 registrats disset dies abans.

La contundent davallada de l'indicador epidemiològic queda reflexada en la línia descendent del gràfic de seguiment, amb un lleuger repunt pel mig, però que dibuixa una clara caiguda que també es tradueix en la reducció de nous positius confirmats a la ciutat per PCR o test d'antígens.

Així, del 16 al 22 de març es van comptabilitzar 143 nous positius, la setmana següent van ser 126 i la darrera analitzada, del 30 de març al 5 d'abril, 88.

En consonància, també ha caigut la velocitat de transmissió del virus que ha passat d'1,19 a 0,90 i a 0,84, respectivament. Són xifres que mostren que l'epidèmia es troba en recessió i que si es mantinguessin allunyarien Manresa de les zones conflictives dels indicadors de seguiment.

Després de liderar el risc de rebrot de les ciutats catalanes de més de 50.000 habitants (vegeu Regió7 del 14 i el 23 de març), les darreres dades del Departament de Salut mostren que tenen un pitjor índex de rebrot de l'epidèmia Lleida (385), Girona (323), Rubí (313), Cornellà (298), Mollet (270), l'Hospitalet (343) i Sabadell (231).

En relació a la mitjana catalana, Manresa té un indicador de velocitat de contagi inferior -0,84 mentre que al conjunt de Catalunya era de 0,88- i un risc de rebrot superior -228 mentre que la dada mitjana del país era 205.

Per comarques, la que presentava ahir un risc de rebrot més elevat de l'àmbit de cobriment del diari és el Moianès (394), que era ahir la vuitena de Catalunya.

En posicions de menys risc hi havia l'Alt Urgell (344), l'Anoia (261), el Bages (239), la Cerdanya (155), el Berguedà (149) i el Solsonès (143).

2.072 casos i 24 morts més

Al conjunt de Catalunya es van declarar ahir 2.072 nous casos de covid-19 confirmats per PCR o test d'antígens,el que fa elevar el total a 567.084.

Vint-i-quatre persones més van perdre la vida a causa de l'epidèmia. Amb aquesta víctimes mortals el total és de 21.482 defuncions en tota la pandèmia.

De les vint-i-quatre morts, dinou van ser en centres hospitalaris o sociosanitaris, una en una residència de gent gran, una al seu domicili i tres que no han estat classificades.

Hi havia 1.695 ingressats als hospitals per covid-19, catorze menys que en el balanç anterior, i hi havia 495 persones a l'UCI, 12 més 24 hores abans.