Sánchez i Ayuso busquen el xoc per mobilitzar els seus electorats pel 4-M

El cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, i la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, busquen aquests dies el cos a cos per mobilitzar els seus respectius electorats davant els comicis autonòmics del 4 de maig. No hi ha declaració de la presidenta de Madrid en què no faci referència al cap de l'Executiu: «El president del Govern o menteix o està ocultant dades de les vacunes», va assegurar dimecres. L'endemà el va instar a «estudiar totes les vies» per aconseguir antídots, també el rus. I el dirigent socialista també fa el mateix, amb càmeres i sense càmeres (encara que amb periodistes). Aquest tu a tu entre els dos deixa de banda el candidat del PSOE a la comunitat autònoma, Ángel Gabilondo, amb una tendència àtona a les enquestes i centrat en el missatge que el seu serà un govern «seriós», davant el desgavell amb què caricaturitza l'Executiu autonòmic. Segons l'equip d'Ayuso, aquesta estratègia de xoc (ja practicada durant el confinament a les conferències de presidents autonòmics en què la dirigent va aconseguir col·locar el focus sobre ella mateixa setmana rere setmana) li permet aparèixer com una víctima de la Moncloa alhora que enforteix el seu perfil polític i s'erigeix en referent per al votant de dretes.

Les picabaralles suposen hores d'informatius i pàgines de diaris. El sondeig del Centre d'Investigacions Sociològiques de la setmana assenyalava que Ayuso és la presidenta preferida pel 64,6% dels votants de Vox, en detriment de la candidata ultra, Rocío Monasterio (25%). El 61% dels que van apostar per Ciutadans a les eleccions de 2019 també volen l'aspirant del PP abans que el cap de cartell dels taronges, Edmundo Bal.