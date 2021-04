Sanitat assegura que dimarts arribarà a l'Estat la vacuna de Janssen

La ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha avançat que el dimarts arribaran a l'Estat les primeres vacunes de Janssen, que només requereixen una dosi. Concretament, el govern espanyol espera que arribin 5,5 milions de vials entre l'abril i el juny. Des de l'Hospital Universitari Insular de Gran Canaria, la ministra ha enviat un missatge de calma a les persones que estiguin pensant en rebutjar qualsevol de les vacunes pels casos de trombes detectats o pels canvis de planificació que han limitat l'administració d'AstraZeneca als menors de 60 anys. A més, ha detallat que els experts ja valoren diverses opcions per la segona dosi d'aquesta farmacèutica com administrar una segona dosi d'una altra vacuna RNA o que no se'ls posi cap.

Darias ha demanat "màxima confiança" en el criteri dels especialistes. "Totes les vacunes són segures i eficaces i compten amb l'aval de l'Agència Europea del Medicament", ha subratllat.

Pels majors de 60 anys que ja han rebut la primera dosi d'AstraZeneca, una de les opcions que s'estudia és que rebin una segona d'una altra vacuna RNA, com s'ha fet a Alemanya i França. Una altra alternativa és que aquestes persones no tornin a ser vacunades, ja que els estudis asseguren que amb el primer vaccí s'aconsegueix una immunitat del 70%.

"Les decisions que hem pres i les que anem prenent venen de la mà de persones expertes que coneixen i poden assessorar-nos per la millora de les decisions", ha destacat tot afegint que encara hi ha temps per prendre decisions.

Darias també ha aprofitat per demanar a totes les comunitats autònomes que apliquin les mesures acordades al Consell Interterritorial de Salut per frenar l'expansió del coronavirus, i que cap compri les vacunes per la seva banda. "Cal actuar de manera conjunta", ha subratllat.